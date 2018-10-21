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محافظ الدقهلية: دراسة جادة لإنشاء مترو أنفاق داخل المنصورة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن الدقهلية محافظة كبيرة يتعدى عدد سكانها 6,7 مليون مواطن، تتضمن مجموعة من الأنشطة الصناعية والزراعية الكبرى مثل "المنطقة الصناعية في جمصة، مدينة المنصورة الجديدة و ميت غمر".

وأوضح شاروبيم خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية دي ام سي، أن هناك 4 محطات قيد الإنشاء في مشروع النقل النهري بالمنصورة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بالمواصلات.

وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن هناك دراسة لمدة أربعة شهور لإنشاء مترو أنفاق داخل مدينة المنصورة، بالإضافة إلي خطة سيقوم بها مجموعة من الخبراء في جامعة المنصورة وإدارة المرور بالمحافظة، لتغيير مسارات الشوارع ووضع إشارات مرور لاحتواء الزحام والتكدس المروري.
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