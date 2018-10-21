محافظ البحيرة يشدد على إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها والإسراع في إنهاء إجراءات التقنين على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، لرصد ومتابعة جميع أشكال وصور التغيرات المكانية التي تحدث على الأرض وبيان موقفها اذا ما كانت تعديات أو مباني بتراخيص على أراضي أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة لتحديد موقفها من المرافق.



ووجه اللواء آمنة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الاستعدادات لموسم سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى خاصة في ظل توقعات سقوط أمطار خلال هذا الأسبوع وقيامهم بمراجعة صفايات المطر وتسليك البالوعات بالشوارع الرئيسية وكذا مراجعة تجهيزات المعدات بنطاق مراكزهم.



وطالب رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تحتل مركزًا متقدمًا على مستوى محافظات الجمهورية في نسبة الإقبال والمشاركة وتوجه المواطنين إلى مراكز الفحص المنتشرة بالمدن والمراكز والقرى.