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محافظات

رئيس مدينة سيوة: انتهاء كافة الاستعدادات لاحتفالات عيد السياحة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:38 م
رئيس مدينة سيوة:
رئيس مدينة سيوة: انتهاء كافة الاستعدادات
أيمن محمود
صرح شعبان  معرف رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم وضع كافة الإمكانيات للاحتفالات السياحة هذا العام، وأن نسبة الإشغالات بالفنادق ارتفعت بشكل ملحوظ  مع احتفالات السياحة.

وأكد معرف أنه تم تجهيز الأرض التي سيقام عليها الاحتفال، وتم دهان الأعمدة بالواحة، وصيانة الكشافات، ودورات المياه، وتوفير سيارات المياه، وتم التنسيق مع الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، والجهات الأمنية، حيث انتظمت كافة الخدمات بمنطقة جبل الدكرور تزامنا  مع بدء الاحتفالات.

بجانبه قال عبدالرحمن الدميرى شيخ الطريقة المدنية، إن أهالي الواحة بدأت الاحتفالات بتوفير المجردج  والذبائح، وأن الأمور تسير بشكل منتظم استعدادا لبدء الاحتفال، والذي من المقرر إقامته لمدة 4 أيام ابتداء من الغد.
رئيس مدينة سيوة: انتهاء كافة الاستعدادات لاحتفالات عيد السياحة
رئيس مدينة سيوة: انتهاء كافة الاستعدادات لاحتفالات عيد السياحة
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