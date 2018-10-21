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ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:46 م
ضبط نصف طن لحوم فاسدة
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون
عبد العزيز جمال
أطلق اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون حملة بيطرية للمرور على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بدائرة الحي، برفقة الدكتورة منى مديرة إدارة الطب البيطرى وعدد من مسؤولي الحي والإدارة.

وأكد رئيس الحي لــ "صدى البلد" أن الحملة أسفرت عن وجود أنواع مختلفة من الأسماك منتهية الصلاحية لدى أحد المحلات وتم إعدامها فى الحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المحل ، كما أسفرت عن وجود ثلاجة لحوم تحتوي على أكثر من نصف طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الآدمى لدى أحد المطاعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام اللحوم، وتحويل المتسبب للنيابة العامة.

وأكد اللواء أشرف بهجت على استمرار الحملات اليومية للرقابة على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مطعم بالزيتون ..صور
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