برلماني: أكن كل الاحترام والتقدير للجنة التشريعية وأرحب بتدخل رئيس المجلس

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه يرحب بقرار اللجنة التشريعية الذي اتخذته خلال اجتماعها اليوم برفع الأمر الى رئيس المجلس، مؤكدًا أنه لم يتهم اللجنة بشيء بل ذكر أفعالا محددة تخص المستشار بهاء أبوشقة دون التطرق إلى اللجنة أو عملها.





وأشار "فؤاد"، فى بيان صحفى له، إلى أنه لا داعي لإقحام اللجنة التشريعية في هذا الأمر خاصة أنه يكن لها كل تقدير واحترام، وأنه ينتظر الفرصة للاستماع لرأي المستشار بهاء أبو شقة بنفسه، ولا داعي أن يطال الأمر اللجنة التشريعية التي تعد من أنشط لجان المجلس.





وأكد أنه يرحب بتدخل رئيس المجلس في هذا الأمر كما ينتظر توضيحات من المستشار بهاء أبو شقة، خاصة وأن هناك العديد من الشواهد التي تشير إلى أن المستشار أبو شقة لا يتعامل معي بالحيادة التي يقتضيها الأمر وربما يكون للأمر جذور وجب التطرق إليها.





وأعلن البرلماني، تمسكه بسرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، في ظل المعاناة التي يتحملها الملايين من الشعب المصري من القانون الحالي.





وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، شهدت حالة من الغضب بسبب ما زعمه النائب محمد فؤاد، من تقصير رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، حيث فوض المستشار أبو شقة أعضاء اللجنة في اتخاذ ما يرونه بشأن هذه المزاعم، خاصة أنها غير مقبولة في ظل العمل البرلماني.





وأكد أبو شقة ، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، ليس باسم حزب الوفد، ورغم ذلك، تم التعامل مع المشروع طبقا للدستور واللائحة وتواصل مع الجهات المختصة من أجل طلب رأيهم، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في هذا الأمر لتوضيح الحقائق، حيث إنه من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير وهي تقوم بدورها المنوط بها بشكل فعال، معربًا عن استيائه شخصيا من الأمر.