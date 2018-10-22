بعد انتشاره بين الفنانين.. 10 معلومات لا تعرفها عن مرض الأحبال الصوتية

محمد حماقى وتامر حسنى ومريام فارس من أبرز الفنانين الذين تعرضوا مؤخرا للإصابة بالتهاب الأحبال الصوتية.. فما سر انتشار هذا المرض بين المطربين؟



في هذا التقرير نعرض أبرز المعلومات التي تهم الجميع عن مرض التهاب الأحبال الصوتية، ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به وفقا لتصريحات الدكتور سمير أشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة سابقا، لــ"صدى البلد":



- أصحاب المهن التي تعتمد على الصوت هم أكثر عرضة للمرض كالمطربين والمذيعين.

- أول شيء يجب عمله فور الإصابة هو الامتناع عن الكلام لمدة يومين.

- إهمال علاج الكحة لأنها من أكثر الأمور التي تجهد الأحبال الصوتية.

- من أهم الأسباب عدم التنفس بشكل صحيح لفترة طويلة لأن الهواء يمر بالأحبال الصوتية.

- علاجه ببعض العقاقير الطبية لكن هناك بعض الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي.

- تناول المشروبات والأطعمة شديدة السخونة أو المثلجة.

- كثرة التحدث بصوت مرتفع أو الصراخ.

- التواجد فى مكان شديد السخونة والانتقال لأماكن شديدة البرودة والتحدث فيها.

- تناول الخمور والمشروبات الكحولية له تأثير ضار على الصحة بأكملها

- العمل فى مهن تعتمد على الصوت وإهمال رعاية الأحبال الصوتية.

- الإكثار من إضافة التوابل الحارقة إلى الطعام " سبايسي".