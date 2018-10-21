طارق الشناوي: الفراغ والاستثمار المادي يدفع أصحاب النجومية المتوسطة لتقديم البرامج

أكد الناقد الفنى طارق الشناوي، أن مسألة الاستعانة بالفنانين لتقديم البرامج التليفزيونية أمر ليس جديدا، فقد سبق أن قدم حسن مصطفى والمنتصر بالله وكمال الشناوى بعض البرامج منذ عشرات السنوات.



وقال "الشناوى" فى تصريحات خاصة لـــــــ صدى البلد"، إن الفنانين حين يصلون إلى درجة معينة من النجومية لا يقدمون البرامج، ولكن بعض أصحاب النجومية المتوسطة يقدمون البرامج كنوع من الاستثمار المادي، خاصة مع تقلص عدد الأعمال الدرامية والكساد الذي تشهده السينما، وهذا الأمر يصيب بعضهم بالفراغ.



وأضاف "الشناوى" أن هند صبري على سبيل المثال قدمت برنامج الشقة منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تقدم على تلك الخطوة حاليًا، بسبب قدر النجومية التى تتمتع به.