ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الري يبحث تنفيذ الشبكات الحديثة على مستوى الجمهورية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
ا ش ا
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا اليوم الأحد مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، وذلك لاستعراض ما يقوم به القطاع في تنفيذ برنامج لدعم القدرات للعاملين في مجال الري الحديث.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع البنك الأهلى وبنك مصر لتمويل تنفيذ شبكات الري الحديث في مناطق الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على إحلال وتجديد شبكات الري في كافة المحافظات.
loading...

ترشيحاتنا

هنيدي يروي تفاصيل موقف كوميدي مع طلعت زكريا: مقدرناش نمسك نفسنا

أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول خاشقجي بعد غد

لقطات مروعة جديدة من حادث انقلاب قطار تايوان .. فيديو وصور

علي ماهر يستقيل من تدريب سموحة لهذا السبب

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

إنذار على يد محضر لـ شيرين عبد الوهاب لتهربها من سداد 4 ملايين جنيه

اقضي على جفاف الشعر بهذه الوصفة المذهلة

رفض إقراضه مالا فانتقم من نجله بطريقة شنيعة في زفتى.. صور

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة البحث عن بديل لـ آجيري وتأجيل استكمال جهاز المنتخب

إرجاء الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب لعدم اكتمال النصاب القانوني بالبرلمان

نائب رئيس امبرو يكشف تفاصيل عقد الملابس الخاص بالأهلي

رد ناري من الأهلي على فتح الزمالك ملف نادي القرن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو
رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو
جهاز المشروعات: أقرضنا 3.7 مليار جنيه.. ووفرنا 168 ألف مشروع و305 آلاف وظيفة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟