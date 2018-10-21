وزير الري يبحث تنفيذ الشبكات الحديثة على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا اليوم الأحد مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، وذلك لاستعراض ما يقوم به القطاع في تنفيذ برنامج لدعم القدرات للعاملين في مجال الري الحديث.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع البنك الأهلى وبنك مصر لتمويل تنفيذ شبكات الري الحديث في مناطق الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على إحلال وتجديد شبكات الري في كافة المحافظات.