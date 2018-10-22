مدير الإرشاد بالسودان: مؤتمر الإفتاء لمس قضايا حساسة ونجح بكل المقاييس

قال الشيخ الفاتح مختار محمد، المدير العام للإدارة العامة للإرشاد والتوجيه بوزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان، إن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، يعد من المؤتمرات الناجحة.



وأوضح «الفاتح» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن المؤتمر كذلك يعد علامة فارقة في مسألة الفتوى، لأنه لمس عددا كبيرا من القضايا الهامة والمعاصرة، التي يحتاجها الإنسان في هذه الفترة العصيبة، كما لمس كثير من القضايا الحساسة التي كان الناس في حيرة من أمرها وناقشها بصورة علمية.



وأضاف أن مؤتمر الإفتاء تحت عنوان : «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، قد خرج بعدد كبير من المؤشرات والتوصيات المهمة، فهو بكل المقاييس من المؤتمرات الناجحة.

