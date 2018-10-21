السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية

قال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إنه عند الحديث عن السودان ومصر فإننا نتحدث عن شعب واحد فى بلدين .



وأكد "عبد الحليم" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عند الحديث عن التعاون الاقتصادى بين الخرطوم والقاهرة لا نقصد بأن يكون التعاون الاقتصادى تنافسيا ولكن يكون القصد أن التعاون اقتصادى تكاملى.



وأضاف أن العلاقة المصرية السودانية لها خصوصية وتميز منذ قديم الأزل، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسودان يندر تواجدها بين دولتين متجاورتين.

