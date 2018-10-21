ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
أسامة علي
قال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إنه عند الحديث عن السودان ومصر فإننا نتحدث عن شعب واحد فى بلدين .

وأكد "عبد الحليم" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عند الحديث عن التعاون الاقتصادى بين الخرطوم والقاهرة لا نقصد بأن يكون التعاون الاقتصادى تنافسيا ولكن يكون القصد أن التعاون اقتصادى تكاملى.

وأضاف أن العلاقة المصرية السودانية لها خصوصية وتميز منذ قديم الأزل، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسودان يندر تواجدها بين دولتين متجاورتين.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

خناقة في الجو.. مسنة تتعرض للاعتداء بسبب عجزها وبشرتها السمراء.. فيديو

هيئة الاستعلامات تكشف حقيقة سرقة أعضاء سائح بريطاني توفي في الغردقة

محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا

ليس بريئا كما يبدو.. برزنتيشن تكشف الوجه الآخر لـ الخطيب

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

إخلاء سبيل سيد وسماح المتهمين بإدارة شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة

خالد الجندي: تصرف وحيد مع العمال والصنايعية يعرض للعنة الله.. فيديو

شاهد.. انهيار أرضي مروع يبتلع عشرات الضحايا في مجمع سكني بـ كارولينا

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

نائب رئيس امبرو يكشف تفاصيل عقد الملابس الخاص بالأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

فيديو

أحمد موسى: سد سيجلر التنزاني سيكون فخرا للقارة الإفريقية ..فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية
محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو
جمال شعبان: التدخين السلبي خطر ويصيب بالأمراض.. فيديو
السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا: كانت تأوي وتطعم 15 جيشا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟