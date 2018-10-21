أشرف عبد الباقي يعلن تقديم مسرحية بفرقة جديدة أول نوفمبر .. فيديو

نشر الفنان أشرف عبد الباقى مقاطع فيديو عن مسرحياته الجديدة وكواليس إعدادها، والتى من المقرر أن تقام على مسرح نجيب الريحانى بفريق جديد بعيدا عن فريق مسرح مصر.





وعلق أشرف عبد الباقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "انتظروا قريبا إن شاء الله مسرحية جديدة بفرقة جديدة بفكرة جديدة على خشبة مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد .. بإذن الله تنال إعجابكم".





وأضاف أشرف: "إن شاء الله ابتداء من الخميس 1 نوفمبر .. افتتاح مسرحية كوميدية من فصلين "جريمة في المعادي .. مسرحية كلها غلط" على مسرح الريحانى بـ عماد الدين بوسط البلد".











