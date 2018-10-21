النواب يقر اعتراض الرئيس على التجارب السريرية.. تشكيل لجنة خاصة لدراسته.. وعامة البرلمان: ما ورد يتفق وأحكام الدستور ومبادئه.. والشريف: اعتراض السيسي الواقعة الثانية من نوعها

البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة اعتراض الرئيس على التجارب السريرية

اللجنة العامة: اعتراض الرئيس يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق وكيل البرلمان: دعوة اللجنة الخاصة للانعقاد في أقرب وقت ممكن قبول الاعتراض إعلاء للمصلحة العليا





استقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.





وضمت اللجنة في عضويتها كلا من بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي لشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا.





وأمام اعتراض بعض النواب على تجاهل التمثيل الأكبر لنواب لجنة الصحة في اللجنة الخاصة، قال الدكتور علي عبد العال: "اللجنة أخذت فرصتها واستنفذت اختصاصها".





وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.





ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعت سيادته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.





وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة، "التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.





وأكدت تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.





وقال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان علي تشكيلها مساء الأحد، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية" في ضوء المواد التي اعتراض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك في أقرب وقت ممكن.













وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة جميع مواد القانون التي شهدت اعتراض من رئيس الجمهورية، ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات استماع للمتخصصين والخبراء، فلا مانع من ذلك، طبقًا لما تراه اللجنة مناسبًا، سعيًا للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.





وتابع الشريف، أن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية يعد الواقعة الثانية من نوعها والتي يعترض فيها رئيس جمهورية علي تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولى في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما اعترض على بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب آنذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض علي الرئيس للمرة الثانية.





وأشار وكيل مجلس النواب، إلي أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض بنود مشروع القانون، وقبول المجلس النيابي لها، أمر له دلالات هامة، إذا يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلًا لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر من جانب، بالإضافة إلي كونه دليلًا علي احترام السلطات بعضها البعض من جانب آخر.



