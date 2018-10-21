افتتاح معرض كتب الطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية في تجارة القاهرة

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن افتتاح الدكتور محمد حسن عبد العظيم، عميد الكلية اليوم، معرض الكتب المقام بمكتبة الدراسات العليا.





وأوضحت كلية التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معرض الكتاب الذي افتتحه العميد اليوم، يخص الطلاب الدارسين باللغة الانجليزية.





كانت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أعلنت عن تنظيم ندوة غدًا تحت عنوان "مجال العمل المناسب وفرص العمل فى التسويق وتطوير الأعمال" يحاضرها شريف منصف المعناوى مستشار تسويق ورائد أعمال ونائب رئيس شركة "ميدنت ميونخ رى".