ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

افتتاح معرض كتب الطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية في تجارة القاهرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن افتتاح الدكتور محمد حسن عبد العظيم، عميد الكلية اليوم، معرض الكتب المقام بمكتبة الدراسات العليا. 

وأوضحت كلية التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معرض الكتاب الذي افتتحه العميد اليوم، يخص الطلاب الدارسين باللغة الانجليزية.

كانت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أعلنت عن تنظيم ندوة غدًا تحت عنوان "مجال العمل المناسب وفرص العمل فى التسويق وتطوير الأعمال" يحاضرها شريف منصف المعناوى مستشار تسويق ورائد أعمال ونائب رئيس شركة "ميدنت ميونخ رى".

loading...

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل سيد وسماح المتهمين بإدارة شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة

مفاجأة.. هروب نجم الإسماعيلي الصاعد إلى تركيا

بذور الجوافة بين الفوائد والأضرار

بالصور.. أبرز إطلالات داليا البحيري في عيد ميلادها

جمال شعبان: القهوة مفيدة للقلب ويمكنك تناول 5 فناجين يوميًا

شاهد.. انهيار أرضي مروع يبتلع عشرات الضحايا في مجمع سكني بـ كارولينا

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

محافظ دمياط تخرج عن الرسميات بميكروباص.. جولة مفاجئة لرؤساء المدن بدون ميعاد سابق

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

ليس بريئا كما يبدو.. برزنتيشن تكشف الوجه الآخر لـ الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

فيديو

محسن صلاح: تنزانيا تسعى للاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المشروعات القومية
رئيس شركة المقاولون العرب يكشف موعد وضع الرئيس السيسي حجر الأساس لـ سد تنزانيا
أحمد موسى: سد سيجلر التنزاني سيكون فخرا للقارة الإفريقية ..فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية
محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟