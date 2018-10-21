مشروب بديل لـ الإنسولين يسيطر على مستويات السكر في الدم

يعتبر مرض السكر هو مرض يؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ويتطور عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يمكن استخدام الخلايا للأنسولين بشكل صحيح.





ويقول المعالج بالطب البديل محسن النادي ان مرض السكر هو حالة تتطلب العلاج واستهلاك نظام غذائي صحي، يجب على مرضى السكري التخلي عن السكر والأطعمة المصنعة إذا كانوا يريدون السيطرة على المرض والبقاء في صحة جيدة، والأسباب الرئيسية لمرض السكري هي الوراثة والإجهاد والبدانة. ويتجلى هذا المرض من خلال أعراض مثل زيادة الحاجة إلى التبول والعطش الشديد والالتهابات وعدم وضوح الرؤية.



علاج مرض السكري عادة ما يشمل حقن الأنسولين لبقية حياة المريض، ولكن هناك علاج طبيعي بسيط يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. إليك كيفية إعداده :



المكونات



½ لتر من الماء.

1 التفاح الأخضر

2 الجزر

2 سيقان من الكرفس.

3 حفنات من السبانخ.



الإعداد

يغسل التفاح أولا ويخلط بالماء والسبانخ والكرفس في الخلاط ثم يقشر ويقطع الجزر ويضاف إليها أيضا.

إشرب كوب منه في الصباح ومستويات السكر في الدم ستكون تحت السيطرة. إفعل ذلك في المنزل بعد استشارة الطبيب.