ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صناعة النواب: قانون اتحاد الصناعات له أولوية في العرض على الجلسة العامة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:08 م
النائب فرج عامر رئيس
النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة قاربت على الانتهاء من أول قانون يتم مناقشته فى لجان البرلمان بدور الانعقاد الأول، وهو قانون اتحاد الصناعات.

وأضاف "عامر"، في بيان له اليوم، أن اللجنة ناقشت القانون بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية للخروج بقانون توافقي، يساهم فى تعزيز الصناعة فى مصر.

ولفت النائب إلى أن أصعب المواد التى أثارت الجدل تتمثل فى المادة الخاصة بانتخاب وصلاحيات الغرف الصناعية، والتى دارت حولها مناقشات عنيفة إلى أن تم التوصل إلى صيغتها النهائية.

وأضاف أن هذا القانون سيكون له أولوية في العرض على الجلسة العامة، حيث ينص على استقلال اتحاد الصناعات وانتخاب رئيسه ونوابه كما يعطي دفعة كبيرة للصناعة، منوها بأن فلسفة القانون تقوم على ضمان استقلال الاتحاد فيما يتعلق بالإطار التنظيمي للدولة والتمثيل العادل للفئات التي لم يكن لها صوت وانتخاب قيادات جديدة بالاتحاد بدلا من التعيين.

loading...

ترشيحاتنا

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

رئيس النواب: سنناقش قوانين تستهدف تطوير التعليم والاستثمار فيه

الأردنيون يحتفلون بقرار الملك عبدالله الثاني عن الباقورة والغمر

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

الداخلية تقدم 5 نصائح ذهبية لسائقي السيارات أثناء هطول الأمطار

تعلم من هؤلاء.. أسرع وظيفة للخريجين للهروب من شبح البطالة.. فيديو

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

مفاجأة.. هروب نجم الإسماعيلي الصاعد إلى تركيا

مروان سالم يفجر مفاجأة جديدة عن البصل المسرطن

إنذار على يد محضر لـ شيرين عبد الوهاب لتهربها من سداد 4 ملايين جنيه

مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقة الفور إم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

فيديو

الإعلامي شريف مدكور يخلع حذاءه على الهواء.. فيديو
أشرف عبد الباقي يعلن تقديم مسرحية بفرقة جديدة أول نوفمبر .. فيديو
نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو
تعلم من هؤلاء.. أسرع وظيفة للخريجين للهروب من شبح البطالة.. فيديو
غدا.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟