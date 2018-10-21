صناعة النواب: قانون اتحاد الصناعات له أولوية في العرض على الجلسة العامة

أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة قاربت على الانتهاء من أول قانون يتم مناقشته فى لجان البرلمان بدور الانعقاد الأول، وهو قانون اتحاد الصناعات.





وأضاف "عامر"، في بيان له اليوم، أن اللجنة ناقشت القانون بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية للخروج بقانون توافقي، يساهم فى تعزيز الصناعة فى مصر.





ولفت النائب إلى أن أصعب المواد التى أثارت الجدل تتمثل فى المادة الخاصة بانتخاب وصلاحيات الغرف الصناعية، والتى دارت حولها مناقشات عنيفة إلى أن تم التوصل إلى صيغتها النهائية.





وأضاف أن هذا القانون سيكون له أولوية في العرض على الجلسة العامة، حيث ينص على استقلال اتحاد الصناعات وانتخاب رئيسه ونوابه كما يعطي دفعة كبيرة للصناعة، منوها بأن فلسفة القانون تقوم على ضمان استقلال الاتحاد فيما يتعلق بالإطار التنظيمي للدولة والتمثيل العادل للفئات التي لم يكن لها صوت وانتخاب قيادات جديدة بالاتحاد بدلا من التعيين.