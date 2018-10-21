الأربعاء.. امتحان معادلة التكميليي الفرنسي بحقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن عقد امتحان معادلة تكميليى فرنسى وذلك لطلاب برنامج الدراسات القانونية للعام الدراسي 2018 /2019



ووفقًا للصفحة الرسمية لكليه الحقوق ببرنامج الدراسات القانونية فقد تقرر موعد عقد الامتحان يوم الأربعاء الموافق 2018/10/24 فى تمام التاسعة صباحًا بالكلية.



يذكر أن معادلة التكميليى الفرنسى بالدراسات القانونية تأتي لمن لم يدرس مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.