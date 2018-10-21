الأربعاء.. امتحان معادلة التكميليي الفرنسي بحقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن عقد امتحان معادلة تكميليى فرنسى وذلك لطلاب برنامج الدراسات القانونية للعام الدراسي 2018 /2019
ووفقًا للصفحة الرسمية لكليه الحقوق ببرنامج الدراسات القانونية فقد تقرر موعد عقد الامتحان يوم الأربعاء الموافق 2018/10/24 فى تمام التاسعة صباحًا بالكلية.
يذكر أن معادلة التكميليى الفرنسى بالدراسات القانونية تأتي لمن لم يدرس مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.
ووفقًا للصفحة الرسمية لكليه الحقوق ببرنامج الدراسات القانونية فقد تقرر موعد عقد الامتحان يوم الأربعاء الموافق 2018/10/24 فى تمام التاسعة صباحًا بالكلية.
يذكر أن معادلة التكميليى الفرنسى بالدراسات القانونية تأتي لمن لم يدرس مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.