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تعليم

الأربعاء.. امتحان معادلة التكميليي الفرنسي بحقوق حلوان

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
عاطف خالد
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن عقد امتحان معادلة تكميليى فرنسى وذلك لطلاب برنامج الدراسات القانونية للعام الدراسي 2018 /2019

ووفقًا للصفحة الرسمية لكليه الحقوق ببرنامج الدراسات القانونية فقد تقرر موعد عقد الامتحان يوم الأربعاء الموافق 2018/10/24 فى تمام التاسعة صباحًا بالكلية.

يذكر أن معادلة التكميليى الفرنسى بالدراسات القانونية تأتي لمن لم يدرس مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.
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