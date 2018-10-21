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صحة الشرقية تستدعى الشرطة لصيدلية غير مرخصة بـ كفر صقر.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:04 م
صيدلية غير مرخصة
صيدلية غير مرخصة بـكفر صقر
وائل شاهين
استدعت لجنة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مدير الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام الصيدلة، بناءً على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قوات الشرطة بمركز كفر صقر لصيدلية مخالفة لدخيل على المهنة، لمنع الحملة من أداء مهام عملها أثناء التفتيش، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لادارة التفتيش الصيدلي، تفيد بقيام دخيل علي مهنة الصيدلة بإدارة صيدلية بقرية القضاة بكفر صقر بالمخالفة للقانون، وشنت الادارة حملة عليها، وأسفر التفتيش عن ضبط 315 عبوة لأدوية منها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجدول أول مخدرات وأدوية خاصة بالمستشفيات ومحظور بيعها ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بأرقام ١٧٢٦٥ ، ١٧٢٦٦ ، ١٧٢٦٧ ، ١٧٢٦٨ ، ١٧٢٦٩ لسنة 2018 جنح كفر صقر د، كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة ٢٢ والمادة ٧٩ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحمل المحضر رقم ١٧٢٧٠.


كما تم تشكيل لجان من مفتشي الصيدلة بشن حملات أخرى على الصيدليات بنطاق مراكز ومدن (الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، بلبيس)، وأسفرت الحملات عن ضبط " 3148 عبوة لأدوية منها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وجدول أول مخدرات وأدوية خاصة بالمستشفيات ومحظور بيعها، وعينات طبية مجانية وجدول ثان مؤثرة علي الحالة النفسية وبدون فواتير.
صحة الشرقية تستدعى الشرطة لصيدلية غير مرخصة بـ كفر صقر.. صور
صحة الشرقية تستدعى الشرطة لصيدلية غير مرخصة بـ كفر صقر.. صور
صحة الشرقية تستدعى الشرطة لصيدلية غير مرخصة بـ كفر صقر.. صور
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