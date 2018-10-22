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برلمان

صحة البرلمان: تطوير عدد من المستشفيات الحكومية ونأمل المزيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:52 ص
النائب سامي المشد
النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن العمل على تطوير المستشفيات الحكومية خطوة إيجابية، تعمل على زيادة الخدمات الصحية وتطويرها بالنسبة لكافة الشعب وخاصة غير القادرين، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات الحكومية تعاني من الإهمال وتحتاج إلى تدعيم سواء كان في الأجهزة الطبية أو الكوادر البشرية.

وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم العمل بالفعل في تطوير الكثير من المستشفيات الحكومية وزيادة الإمكانيات وتزويدها بأجهزة، مؤكدا أن الدولة تعطي هذا الملف قدرا كبيرا من الأهمية، وتعمل على بذل مزيد من الجهد لتطویر الخدمات الطبیة في مصر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع الطبي، وذلك سيسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنین وتحسین مستوى الرعایة الصحیة لهم، والتي افتقدتها مصر في الفترة السابقة. 

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" والتي تهدف للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي ساعدت المواطنين في الاطمئنان على صحتهم، وتيقنهم بعدم الإصابة، موضحا أن كل هذه الجهود تؤكد عدم صحة كلام بعض المغرضين بشأن عدم اهتمام الدولة بالرعاية الصحية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تناقش مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطط تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، حيث عرضت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.
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