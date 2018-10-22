اليوم.. محافظ القليوبية يشهد فعاليات مبادرة أنت أقوى من المخدرات

يشهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، انطلاق ماراثون اختراق ضاحية من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مبادرة إنت اقوى من المخدرات.



كما يشارك المحافظ في مؤتمر "انت أقوى من المخدرات" والذي تنظمه جامعة بنها، برعاية الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.



كما يشهد محافظ القليوبية أيضا مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية لتفعيل مبادرة فيروس سي، وذلك بنادي المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة.