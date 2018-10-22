ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يشهد فعاليات مبادرة أنت أقوى من المخدرات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
يشهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، انطلاق ماراثون اختراق ضاحية من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مبادرة إنت اقوى من المخدرات.

كما يشارك المحافظ في مؤتمر "انت أقوى من المخدرات" والذي تنظمه جامعة بنها، برعاية الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

كما يشهد محافظ القليوبية أيضا مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية لتفعيل مبادرة فيروس سي، وذلك بنادي المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة.
loading...

ترشيحاتنا

حتحوت يعلن عن رحيل جروس ويكشف عن خليفته

قصة أول سيدة طالبت بحرية مشاركة المرأة في الانتخابات المصرية

أهالي ترسا يستنجدون بالقانون.. نزع الملكية يهدد 3000 أسرة.. المحافظة تهملهم 3 ساعات لإخلاء مساكنهم.. والسكان يصرخون: مش هنسيب حقنا.. فيديو

وزير الخارجية السعودي: سيتم معاقبة مرتكبي جريمة خاشقجي بالشكل المناسب

حريق يلتهم مطعما شهيرا بالشرقية.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماده

جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو

طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

فييرا يكشف عن رغبته في تدريب الأهلي

إثيوبيا توقع اتفاق سلام جديد

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: الإخوان محرمون من إنشاء مواقع إلكترونية

الأهلي: خلينا نحتفل وبلاش نشغل جمهورنا بأي حاجة تانية

هاني الناظر يكشف حقيقة علاقة الليزر وكريمات الشعر والعرق في الإصابة بالسرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟