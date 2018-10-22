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برلمان

برلماني يطالب بخطة لتحسين بيئة العمل للأطباء والعاملين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
القسم السياسي
قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن المستشفيات الحكومية تفتقر إلى كثير من الخدمات، والذي اشتكي عدد كثير من المواطنين بسبب ما يجدوه من إهمال داخل هذه المستشفيات، ولكن تم بدء العمل في تطوير هذه المنظومة والتي عانت منذ زمن من تدهورها، مطالبا برفع كفاءة المستشفيات وتدعيم الأطباء.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد والذي يشمل جميع المواطنين كما سيكون للمواطن الحق في اختيار المكان والطبيب الذي يقدم له الخدمة والذي يخلق منافسة بين المستشفيات المختلفة، وبالتالي توفير خدمة أفضل.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن تطوير المستشفيات الحكومية يجب أن يتم به مناقشة خطة لتحسين بيئة العمل للأطباء والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بالشكل جيد يضمن القيام بالعمل بدرجة عالية من الكفاءة، ورفع كفاءة الأجهزة الطبية والمعدات، والحفاظ على النظافة العامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تناقش مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطط تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، حيث عرضت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.
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