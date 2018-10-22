برلماني: تلبية مصر للدعوات الأفريقية يدعم موقف مصر تجاه مشكلات المياه

أعرب النائب حاتم باشات عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن سعادته بسبب تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي، مشيرا إلى أن مصر دائما وابدا تسعى لخلق التعاون مع الدول الأفريقية عامة وحوض النيل خاصة.



وأكد باشات في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن هذه الدعوة دلالة على تقدير دول القارة السمراء للدولة المصرية، موضحا أن مصر دائما تلبي هذه الدعوات على أكمل وجه لتقوية العلاقات، وتقديم يد التعاون بنقل الخبرات المصرية للمساعدة في خطط التنمية والنمو، مشيرا إلى دور البرلمان في متابعة الخطط والأحداث في أفريقيا وعمل صداقات برلمانية عميقة معهم.



وأضاف عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن إشراف مصر على السد، له دور إيجابي في تولي كثير من شركات مصرية لإعداد الكثير من المشروعات، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات يقوي ويعزز من موقفنا تجاه مشاكل المياه.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التنزاني جون ماجوفولي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس تنزانيا أعرب خلال اتصاله عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مثمنًا مستوى العلاقات الثنائية بينهما خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ومشيدًا في هذا الصدد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا في ضوء رسوم عطاء تصميم وتشييد سد "ستيجلر جورج" في حوض نهر "روفيجي" في تنزانيا على شركة المقاولون العرب المصرية وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.