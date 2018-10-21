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فن

غياب نجوم الفن عن عزاء المخرجة مها عرام.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:08 م
صدى البلد
محمد بدران
تغيب نجوم الفن عن عزاء المخرجة الراحلة مها عرام، الذي أقيم مساء اليوم بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

وتلقى العزاء عدد من أفراد أسرة الفنانة الراحلة وكان ضمن الحضور المنشد الديني ومداح الرسول أحمد الكحلاوى، والفنان أيمن عزب.

ورحلت المخرجة مها عرام، عن عالمنا، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

المخرجة الراحلة هي ابنة الموسيقار صلاح عرام، وقدمت عدد من الأفلام أبرزها "مربط الفرس"، و"حواء 2000"، كما شاركت في بطولة 3 أفلام هي "بيت القاصرات"، "خرج ولم يعد"، "العايقة والدريسة".
غياب نجوم الفن عن عزاء المخرجة مها عرام.. صور
غياب نجوم الفن عن عزاء المخرجة مها عرام.. صور
غياب نجوم الفن عن عزاء المخرجة مها عرام.. صور
غياب نجوم الفن عن عزاء المخرجة مها عرام.. صور
غياب نجوم الفن عن عزاء المخرجة مها عرام.. صور
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