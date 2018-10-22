بعد تدني مستوى العمل بها.. السيسي يطالب بتطوير المستشفيات الحكومية لدعم غير القادرين.. ونواب: تعاني من الإهمال وتحتاج للدعم.. ومساندة الأطباء ورفع أجورهم

سامى المشد: تم تطوير الكثير من المستشفيات الحكومية

شادية ثابت: مرتب الطبيب لا يجب أن يقل عن 10000 جنيه تامر عبدالحميد يطالب برفع كفاءة المستشفيات وتدعيم الأطباء





بعد تدهور وتدني مستوى العمل بها وافتقارها للمعدات الطبية والعجز الكبير للأطباء، جاءت خطط من الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لتطوير وتحسين المستشفيات الحكومية والتي عانى فيها كثير من المواطنين وخاصة غير القادرين والمعدمين ماليا، فكثير منهم مات بسبب عدم توافر رعاية صحية سليمة أو بسبب عدم وجود أطباء.





لذلك لاقت هذه الخطط دعما كبيرا من نواب البرلمان طالبين مزيد من الدعم والتمويل لهذه المستشفيات وزيادة كفائتها ودعم الأطباء أيضا وزيادة أجورهم.





وفي هذا الصدد قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن العمل على تطوير المستشفيات الحكومية خطوة ايجابية، تعمل على زيادة الخدمات الصحية وتطويرها بالنسبة لكافة الشعب وخاصة غير القادرين، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات الحكومية تعاني من الإهمال وتحتاج إلي تدعيم سواء كان في الأجهزة الطبية والكوادر البشرية.





وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه تم العمل بالفعل في تطوير الكثير من المستشفيات الحكومية وزيادة الإمكانيات وتزويدها بأجهزة، مؤكدا أن الدولة تعطي هذا الملف قدر كبير من الأهمية، وتعمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبیة في مصر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع الطبي، وذلك سيسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتحسین مستوى الرعایة الصحیة لهم، والتي افتقدتها مصر في الفترة السابقة.





وأشاد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" والتي تهدف للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي ساعدت المواطنين في الاطمئنان على صحتهم، وتيقنه بعدم الإصابة، موضحا أن كل هذه الجهود تؤكد عدم صحة كلام بعض المغرضين بشأن عدم اهتمام الدولة بالرعاية الصحية.





ومن جانبها قالت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، ومع تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل والذي يشمل كل شرائح وفئات الشعب ودخولهم تحت مظلة التأمين الصحي ستكون نقلة نوعية في مجال الارتقاء بمنظومة الصحة.





وأشارت ثابت، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أنه مازالت توجد مستشفيات حكومية في حاجة ماسة للمساعدات من توفير أجهزة طبية واهتمام بالمنشآت نفسها، توصيل الكهرباء لها بطريقة أمنة ومكافحتها للعدوى، والاهتمام بنظافتها.





وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بالاهتمام بالكوادر البشرية في هذه المنظومة ومعرفة أسباب هجرتهم خارج البلاد مسببين ورائهم عجز كبير في عدد الأطباء في المستشفيات والذي ينتج عنه كوارث، موضحة أنه يوجد حوالي 180 ألف طبيب خارج مصر اغلبهم لم يلقي اهتمام ودعم ليؤدي عمله في دولته، مما دفعه للخروج منها.





كما أضافت النائبة، أنه لحل هذه المشكلة، يجب أن لا يقل راتب أي طبيب عن 10000 جنيه، لأنه يمثل عصب المنظومة الصحية في مصر، بمرتب 2000 جنيه لا يناسبهم إطلاقا مشيرة إلى أنه إذا أردنا الارتقاء بمنظومة الصحة فنحن بحاجة إلى الاهتمام بالأطباء.





واتفق معها نظيرها في اللجنة النائب حاتم عبدالحميد، قائلا إن المستشفيات الحكومية تفتقر إلى كثير من الخدمات، والذي اشتكى منها عدد كثير من المواطنين بسبب ما وجدوه من إهمال داخل هذه المستشفيات، ولكن تم بدء العمل في تطوير هذه المنظومة والتي عانت منذ زمن من تدهورها، مطالبا برفع كفاءة المستشفيات وتدعيم الأطباء.





وأضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد والذي يشمل جميع المواطنين كما سيكون للمواطن الحق في اختيار المكان والطبيب الذي يقدم له الخدمة والذي يخلق منافسة بين المستشفيات المختلفة، وبالتالي توفير خدمة أفضل.





وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن تطوير المستشفيات الحكومية يجب أن يتم به مناقشة خطة لتحسين بيئة العمل للأطباء والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بالشكل جيد يضمن القيام بالعمل بدرجة عالية من الكفاءة، ورفع كفاءة الأجهزة الطبية والمعدات، والحفاظ على النظافة العامة.



