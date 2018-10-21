إيقاد شعلة النصر إيذانا ببدء احتفالات السويس بالعيد القومي

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مساء اليوم الأحد، بإيقاد شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام محافظة السويس، إيذانًا ببدء احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ45 لانتصارات شعب السويس العظيم على العدو الإسرائيلي في 24 أكتوبر 1973.



نظم مركز شباب المدينة بحي الأربعين بمحافظة السويس مسيرة من مقر المركز إلى مكان إيقاد الشعلة.



ورافق المحافظ في إيقاد الشعلة الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان، وسعيد محمد السيد، مدير عام الشباب والرياضة ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والشبابية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية بالسويس.



وتحتفل محافظة السويس حاليا بالعيد القومى للمحافظة وتختتم الاحتفالات يوم 24 أكتوبر المقبل.