تعرف على مكانة أولياء الله الصالحين.. فيديو

قال الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي، إن أولياء الله هم أحباؤه وخاصته من عباده، الذين صدقوا في محبتهم لله -عز وجل، وغلب ما عند الله في قلوبهم كل متعلقات الدنيا وزينتها ما عندهم، فتعلقت قلوبهم بالله -عز وجل قال الله عنهم في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، مشيرا إلى أن أولياء الله لهم بشارات ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.



وأضاف عزام، خلال لقائه على فضائية "المحور" : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري .



وتابع: ألسنة الخلق أقلام الحق، عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال النبي (وجبت) فقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: ما وجبت قال: (هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار؛ أنتم شهداء اللَّه في الأرض) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.



