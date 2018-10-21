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ديني

تعرف على مكانة أولياء الله الصالحين.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي، إن أولياء الله هم أحباؤه وخاصته من عباده، الذين صدقوا في محبتهم لله -عز وجل، وغلب ما عند الله في قلوبهم كل متعلقات الدنيا وزينتها ما عندهم، فتعلقت قلوبهم بالله -عز وجل قال الله عنهم في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، مشيرا إلى أن أولياء الله لهم بشارات ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

وأضاف عزام، خلال لقائه على فضائية "المحور" : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري .

وتابع: ألسنة الخلق أقلام الحق، عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال النبي (وجبت) فقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: ما وجبت قال: (هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار؛ أنتم شهداء اللَّه في الأرض) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

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