محافظ القليوبية يكرم أبطال المحافظة من متحدي الإعاقة

كرم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اللاعبين ذوى الإعاقة من أبناء المحافظة الذين حققوا بطولات على المستوى الدولي.



والمكرمون هم شعبان يحيى الحاصل على الميدالية البرونزية فى بطولة البرازيل لرفع الأثقال، وطه عادل محمد الحاصل على الميدالية الفضية فى بطولة إفريقيا لرفع الأثقال، أماني الدسوقى الحاصلة على الميدالية الفضية فى بطولة إفريقيا لرفع الأثقال، وأبو اليزيد رزق محمد اداري نشاط ذوى الاعاقة وبطل الجمهورية لرفع الأثقال.



وقام المحافظ بمنح المكرمين شهادة تقدير على تفوقهم الرياضي، مؤكدا أن مصر ستنهض بسواعد أبنائها الباذلين للعطاء، وأن وجودهم في كل مكان سيكون نواة أساسية لبناء الوطن وتقدمه.



تم التكريم بحضور الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية.