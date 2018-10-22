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تعليم

جامعة القاهرة تكرم الأساتذة والعاملين المشاركين في حرب أكتوبر.. اليوم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة اليوم، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة الذكري الخامسة واﻷربعين لحرب أكتوبر المجيدة، وتقام الاحتفالية فى الساعة 1 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور رئيس الجامعة والقيادات، واللواء الدكتور نصر محمد نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ويُلقي اللواء الدكتور نصر محمد نصر سالم، محاضرة تحت عنوان: المخاطر المحيطة بمصر والوطن العربي قبل وبعد انتصار أكتوبر 1973، ويسلط الضوء على طبيعة التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر المجيدة وما حققه الجيش المصري من انتصارات تدرس في الأكاديميات العسكرية، ويوضح أيضا عوامل نجاح الجيش الوطني في استرداد اﻷرض وتعزيز كرامة الوطن والمواطن.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أشار إلى أنه سيتم خلال الاحتفالية، تكريم نحو 50 من الأساتذة والعاملين من أبناء الجامعة الذين شاركوا في حرب أكتوبر.
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