حجز 32 توك توك وسحب 28 رخصة بحملة أمنية بشبين القناطر

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق مدينه شبين القناطر، أسفرت الحملة عن حجز 32 توك توك تحرير 62 مخالفه متنوعة.



وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بقيام الرائد محمد منتصر رئيس وحدة مرور شبين القناطر



بشن حملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن سحب 28 رخصة قيادة، وتحرير 62 مخالفه متنوعة وحجز 24 توك توك بدون لوحات معدنية، وحجز 8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، و50 غرامه ونش، و 24 مخالفة تيسير وتصالح فوري.

