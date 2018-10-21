10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أدوات كهربائية بالعاشر

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل شب في مصنع للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.



كان مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق في مصنع لانتائج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.



وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخمادة، وجار العمل على إخماده وتحرير المحضر اللازم، وفحص مكان البلاغ لتحديد حجم الخسائر وسبب الحريق.