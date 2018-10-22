تربية موسيقية حلوان تحتفل باستقبال الطلاب الجدد.. اليوم

تقيم كلية تربية موسيقية بجامعة حلوان، حفل الاستقبال للجدد اليوم الإثنين الموافق ٢٢ أكتوبر الجاري.



وأكد محمد حمزاوى، رئيس اتحاد كلية تربية موسيقية، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحفل سيبدأ في تمام الساعة ١٠ صباحا، داخل مقر الكلية، وأضاف أن الكلية قد قامت بألغاء السكاشن للطلاب اليوم، ليتمكنوا من حضور الحفل دون التغيب عن حضور المحاضرات والسكاشن الخاصة بهم.



جدير بالذكر أن الحفل سيتم تحت رعاية وحضور دكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية، والدكتورة أمل جمال وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة.