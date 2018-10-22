الجوافة فاكهة الشتاء.. 13 فائدة تحدث للجسم عند تناول الحبة الذهبية

الجوافة من أبرز أنواع الفاكهة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها خاصة خلال فصل الشتاء، فهي تتمتع بمذاق لذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتميز بغناها بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض وفي مقدمتها نزلات البرد، فهي تحتوى على مجموعة متنوعة من المعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والمنجنيز والماغنيسيوم والفوسفور.



وكشف الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التي تجعل تناول الجوافة ضرورة، وتتمثل في:



- تقي من الإصابة بنزلات البرد.



- تعمل على الوقاية من أعراض البرد بشكل خاص لدى الأطفال.



- تقى وتعالج السعال.



- تعالج مرض الإسقربوط الذي يصيب الأطفال؛ بسبب نقص فيتامين سي لديهم، ويعتبر مرض نادر.



- تعمل على معالجة الجروح والحد من آلام الأسنان.



- تقى الجسم من خطر السرطان.



- تعمل على وقاية الجسم من خطر الأمراض القلبية.



- مفيدة لعلاج حالات الإسهال.



- تعمل على ترطيب وتفتيح وتنقية البشرة.



- تساهم في الوقاية من المشاكل في الجلد.



- تساعد فى التخلص من الوزن الزائد.



- تعمل على الحفاظ على ضغط الدم من الارتفاع، وتعمل على تنظيم الضغط بالدم.



عن بذور الجوافة قال الدكتور سعيد متولي استشاري تغذية علاجية، إن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة جدا فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية وسكريات سهلة الامتصاص وقليل من البروتين وبها مضادات الأكسدة وفوليك أسيد.



وأوضح "سعيد" أن تناول بذور الجوافة يسبب بعض المشاكل الصحية لبعض الفئات أبرزها المصابين باضطرابات الهضم والقولون وكبار السن لأن البذور لا تهضم وتخرج بالفضلات كما هي مما يرهق وقد يؤلم القولون، خاصة وإن تم كسر القليل منها بالأسنان إلى نصفين أو أكثر كما تعرض الإنسان للإصابة بالإمساك.



وأفضل الطرق لتناول الجوافة والاستفادة من قيمتها الغذائية هى فصل اللب "المحتوى على البذور" وبه أعلى تركيز لسكر الجوافة وبالخلاط بفصل البذر عن الباقى ويصفي لإبعاد البذور عن محتوى اللب فقط ثم يتم تقطيع باقى الجوافة كقطع تغمر بالعصير الناتج بلا أى إضافات ويتم تناولها فور إعدادها للحصول على أقصى الفوائد.