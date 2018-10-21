سقوط رئيس جمعية خيرية بالغربية فى قبضة الإنتربول بتهمة الاختلاس .. صور

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، مساء اليوم من ضبط رئيس جمعية خيرية تحت الإشهار، فى قبضة رجال الشرطة بالتنسيق مع ضباط مباحث الإنتربول الدولي، لاتهامه بوقائع اختلاس وتزوير بدولة الإمارات المتحدة، وتم التحفظ عليه داخل ديوان مديرية الأمن بطنطا فى إطار خطة وزارة الداخلية لردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.



تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن رئيس قسم حماية الآداب العامة بالمديرية من ضبط المدعو "وليد حامد الضويني " مواليد 12 أغسطس 1973 م مدير خدمات بالخارج ومقيم شارع البساتين بدائرة قسم أول طنطا وذلك أثناء تواجده بالقسم لمتابعة إشهار جمعية بشرة خير للأعمال الخيرية الكائنه بذات العنوان والمعين مجلس إدارته برئاسته.



وبالكشف عن المذكور بقسم المعلومات الجنائية بالمديرية تبين أنه مطلوب للسلطات الإماراتية بتهمة "التزوير والاختلاس".



وبالتنسيق من جانب ضباط إدارة البحث الجنائي بالغربية ، مع عضو إدارة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بوزارة الداخلية بالقاهرة أفاد أن المتهم المذكور مطلوب لدى السلطات الإماراتية بتهمة "شيكات واختلاس مبلغ 15 مليون درهم إماراتي " وطلب ترحيله للانتربول بالقاهرة لعرضه على مكتب النائب العام المصري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه وإخطار كافة الجهات المعنية بمحاسبته.