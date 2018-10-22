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ديني

مدير الإرشاد بالسودان: الإفتاء أفلحت في اختيار عنوان وتوقيت مؤتمرها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
الشيخ الفاتح مختار
الشيخ الفاتح مختار محمد المدير العام للإرشاد بالسودان
أمل فوزي
قال الشيخ الفاتح مختار محمد، المدير العام للإدارة العامة للإرشاد والتوجيه بوزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان، إن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، جاء في وقته تمامًا.

وأوضح «الفاتح» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن هذا التوقيت كان بحاجة إلى مثل هذه النوعية من المؤتمرات، بسبب تلك الهجمة الحضارية الكبيرة جدًا من القضايا المعاصرة التي دخلت كل بيت، مشيرًا إلى أن مكان المؤتمر في قاهرة المعز في مصر المحروسة، هو اختيار سديد.

وتابع: وذلك لأن مصر في الحقيقة هي أم الدنيا من حيث العلوم وعدد العلماء بها ووجود الأزهر الشريف وخلافه، منوهًا بأن دار الإفتاء قد أفلحت كثيرًا في اختيار موضوع المؤتمر : «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق».
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