عجلة لجان النواب تدور.. محلية النواب تناقش كارثة غلق شارع الكورنيش بالدقهلية.. أزمة بالتشريعية بسبب تصريحات محمد فؤاد.. والصناعة تؤجل الموافقة على اتحاد الصناعات.. والزراعة تنتقد أسعار البطاطس

لجان البرلمان تستأنف اجتماعاتها

صناعة البرلمان تقرر تأجيل حسم المادة 8 من اتحاد الصناعات المرشدي يحذر من عدم دستورية التمثيل النسبى السويدى: القانون ينظر للصغير قبل الكبير مذكرة لرئيس البرلمان ضد محمد فؤاد بسبب تشويه اللجنة التشريعية سياحة البرلمان: نعمل على تشريعات هدفها حماية القطاع السياحي









واصلت لجان البرلمان مساء الأحد أعمالها، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى أحمد همام، بشأن كارثة غلق شارع الكورنيش بعمارة 3 طوابق وحديقة صادر لها قرار إزالة من وزارة الموارد المائية والري، وامتناع رئاسة المركز عن تنفيذ قرار الإزالة متعللين بوزارة الداخلية، وذلك بالسنبلاوين - محافظة الدقهلية.





جاء ذلك اليوم الأحد، حيث أكد النائب ضرورة تنفيذ القانون، من أجل مصالح المواطنين، وتيسير الطريق أمام المارة في الكورنيش، مُشيدًا بتعاون وزارة الرى في هذا الملف حرصا على المصلحة العليا، فيما أنتقد النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، تأخر تحرك مجلس المدينة، نحو تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن المسؤلية تقع على رئيسه المدنية.





من ناحيتها قال منال عطية الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنها تولت منصبها مؤخرًا، وسعت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل قرار الإزالة، وتم التوافق على أن يتم ذلك يوم 28 أكتوبر المقبل، بموافقة الأجهزة الأمنية، مؤكدا على ألتزامها بالقانون.قائلة:"معندناش ما يعيق التنفيذ وملتزمين بالقانون".





وقال مختار الخولى، سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون ، وسيتم تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا على التعاون التام بين الحكومة والبرلمان لإنجاز الملفات التى تهم المواطن، وتكون في صالح المواطن أيضا .





وانتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم من مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات المقدم من النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، و قررت اللجنة فى اجتماعها الذى عقد اليوم برئاسة المهندس فرج عامر تأجيل حسم المادة 8 من القانون والموافقة النهائية على القانون لوجود خلاف على صياغة المادة .





حيث دار جدل بين أعضاء اللجنة حول تحديد الكتلة التصويتية لكل فئة من الفئات الثلاث الممثلة فى الجمعية العمومية للاتحاد التى لا يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة ، وهى الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والشركات الكبيرة .





حيث يرى عدد من النواب أنه لا يمكن اعتماد نظام الوزن النسبى حسب عدد الحضور بنظام الثلث المتبع فى الجمعيات العمومية التى يتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة .





وحذر النائب محمد المرشدى عضو اللجنة من عدم دستورية التمثيل النسبى ، قائلا أن اللمارسة الواقعية والفعلية القائمة فى اتحاد الصناعات ان انتخابات مجلس الإدارة تتم حاليا بناء على الشعب ، بمعنى ان كل غرفة تجارية بها عدد من الشعب يحددها مجلس إدارة الغرفة وهذا النظام يحقق الاستفرار.





فى حين أوضح النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن القانون الجديد هدفه وجود تمثيل فعلى للشركات الصغيرة ، مشيرا إلى أن التمثيل النسبى يضمن وجود كتلة تصويتية لكل الفئات الممثلة فى الجمعية العمومية بما فى ذلك الشركات الصغيرة .





واضاف السويدى أن الاتحاد الوحيد فى مصر الذى لا يتم انتخاب رئيسه ووكيليه حتى الآن هو اتحاد الصناعات ، ولذلك حرص القانون الجديد المطروح على تعديل يقضى بانتخاب الرئيس والوكيلين .





وقال : " أنا معين رئيسا للاتحاد ثلاث دورات وأرفض ذلك " ، واكد السويدى على أن القانون المطروح ينظر للصغير قبل الكبير ويخصص مقاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .





ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير مقدم مشروع القانون أن فلسفة المشروع تقوم على ثلاث بنود رئيسية هى استقلالية الاتحاد وألا يكون تابعا لوزارة الصناعة والتجارة ، والأمر الثانى عدم السماح بترشح العضو أكثر من دورتين ، ثم ضمان التمثيل العادل لكل الفئات وخصوصا الشركات الصغيرة التي لم يكن لها صوت.





وطالب المهندس فرج عامر رئيس اللجنة من المستشار محمد رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والبرلمانية بوضع صياغة جديدة للمادة 8 بما يضمن توضيح كيفية حساب التمثيل النسيى فى حضور الجمعية العمومية التى لا تتضمن انتخاب مجلس الإدارة ، خصوصا أن هناك بنود مهمة غير الانتخاب مثل اسقاط العضوية او اندماج غرفتين او عزل عضو مجلس إدارة، وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة إرجاء حسم التصويت على المادة إلى يوم الثلاثاء المقبل لضبط الصياغة وطرححها للتصويت .





وشهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حالة من الغضب الشديد، تجاه ما قاله النائب محمد فؤاد، نحو تقصير رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، حيث فوض المستشار أبو شقة أعضاء اللجنة في أتخاذ ما يروه بشأن هذه المزاعم، خاصة أنها غير مقبولة في ظل العمل البرلمانى.





وأكد أبو شقة على أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، ليس باسم حزب الوفد، ورغم ذلك، تم التعامل مع المشروع طبقا للدستور واللاىحة وتواصل مع الجهات المختصة من أجل طلب رأيهم ، مؤكدًا ضرورة التحقيق في هذا الامر لتوضيح الحقائق، حيث من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير وهي تقوم بدورها المنوط بها بشكل فعال، معربًا عن استياىه شخصيا من الامر.





من ناحيته أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة تقدمه رسميا بمذكرة لرئيس المجلس غدا، بشأن هذه التصريحات التى أطلقها النائب محمد فؤاد بشأن تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية، للتحقيق فيها بشكل علنى وواضح، خاصة أن اللجنة تقوم بدورها وفق القانون والدستور .





من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل جريمة سب وقذف في رئيس اللجنة وأعضائها، وأمر غير مقبول لابد من التحقيق فيه بشكل واضح، فيما أتفق معه النائب سامي رمضان، مؤكدًا على ما تم ذكره من النائب محمد فؤاد غير مقبول ويمس اللجنة بكاملها.





من ناحيته أوضحت النائبة عبلة الهوارى، أنها مقدمة مشروع قانون حول الاحوال الشخصية مثل النائب محمد فؤاد، ولم تلاحظ أي تقصير من اللجنة في مناقشة للمشروع ، لافتة أن اللجنة التزمت بالدستور وارسلت في طلب للجهات المعنية مثل الازهر ومجلس الامومة والطفولة.





وعقدت لجنة الإسكان اجتماعًا برئاسة المهندس علاء والي ناقشت خلاله خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومتابعة وبحث ودراسة كل ما يخص مجال الإسكان والتشييد والبناء والإسكان التعاوني، وقد حددت اللجنة أهم المحاور الخاصة بخطة عملها ،





وأكد " رئيس اللجنة " خلال الاجتماع على بحث ودراسة كل ما يخص مجال التعمير الحضاري والريفي والتأكد من وصول كافة المرافق العامة للمواطنين ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات توصيل المرافق ، مؤكدًا على أن تقوم اللجنة بسن التشريعات الخاصة بالتطوير الحضاري و تأهيل المناطق العشوائية وبحث ودراسة تقارير الجهات الرقابية كااجهاز المركزي للمحاسبات ورصد توصياتها.





وأضاف " رئيس اللجنة " أنه سوف يتم دراسة كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال السكان وإعداد تقارير عنها وبحث مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة ومناقشة طلبات الإحاطة الواردة إلى اللجنة قبل عرضها على الجلسة العامة.





وعقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم ، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، بحضور أغلب لإستكمال مناقشة من تفعيل كارت الفلاح الذكي وكذلك الوقوف على اسباب إرتفاع أسعار البطاطس فى الاسواق .





وطالب النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، الحكومة بايجاد حل لارتفاع اسعار الخضراوات وبالاخص الطماطم والبطاطس والتي زادت بشكل غيرمتوقع دون سبب مؤكدا انه لابد من وقفة قوية من الحكومة لمواجهة جشع التجار ، وتابع تمراز الحديث عن أليات التنفيذ منظومة كارت الفلاح الذكي ، وضرورة حضور وزير الزراعة لبدء تطبيق الآلية، والاستماع لمقترحات وزارة الزراعة في هذا الشأن.





وناقشت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي خطة عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وأكد المراغي ضرورة حضور الوزراء المعنيين الذين سوف تناقش اللجنة مشكلات العاملين في دوائر اختصاصهم، مشيرا أنه لن يقبل حضور مندوب عن أي وزير يرسله إلى لجنة القوى العامة حتي يمكن وضع حل جذري لتلك المشكلات.





فيما قالت النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة أن هناك مقترحات كثيرة وهامة جدا تخص العاملين في الدولة وأنه سوف يتم تبادل المقترحات والآراء من أجل حل مشكلات العاملين، وأكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح قائلا:" إننا كأعضاء في لجنة القوى العاملة نمثل طبقة عريضة ونريد أن نناقش قانون الخدمة المدنية مرة ثانية لأنه عند تطبيقه أصبحت هناك مشاكل عند تسوية مرتبات العاملين وتوجد في اللائحة التنفيذية .





وطالب من وزير قطاع الأعمال أن يرسل للجنة القوى العاملة قبل زيارته اللجنة لإبداء رأيهم ومعرفة مشكلات الشركات، وفي سياق متصل أشار النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو اللجنة إلى أن قانون الخدمة المدنية أصبح عبئا على العاملين في الدولة واللائحة التنفيذية بها مشاكل ويجب مراجعتها .





وهاجم النائب خالد عبدالعزيز وزير القوى العاملة مؤكدا أن الانتخابات العمالية حدث بها انحرافات منها أن بعض الذين كانوا يراجعون أوراق الانتخابات ليسوا من موظفي وزارة القوى العاملة مؤكدا أن هؤلاء الذين كانوا يراجعون الأوراق موجودين وعلى استعداد أن يدلوا بشهاداتهم ، وقال : إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة وعمل لجنة استماع بالبرلمان.





وتساءل عبدالعزيز، عن كيفية تصريح وزير القوى العامة أنه أجرى تعديلات على قانون العمل دون علم لجنة القوى العاملة، وبدورها طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال العام وخطة عمله ومعرفة أسباب توقف بعض الشركات الصناعية وماذا سيتم بالنسبة لها ومعرفة خطة عمل الوزارة.





وناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، خطة عمل اللجنة في الدور الرابع، وذلك فيما يخص الأزهر الشريف "مؤسسة الأزهر والتعليم الأزهر بمعاهده والتعليم الجامعي والمستشفيات"، وأيضا وزارة الأوقاف والمساجد وشئون الدعوة في الداخل والخارج، والموضوعات المشتركة بين الأزهر والأوقاف، بالاضافة إلى مناقشة شئون الافتاء .





واستعرض النائب الدكتور محمد إسماعيل دور المؤسسة الدينية تجاه قضية تجديد الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تشكل الأساس الفكري للجماعات المتطرفة والتنسيق مع الدول الإسلامية لمواجهة تلك الجماعات، ودراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة، ودراسة آليات تفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وبيان وسائل إحكام الرقابة على الطلاب لعدم نشر الفكر المتطرف.





وأضاف أنه يجب بحث الاستراتيجيات المتعلقة بكافة اختصاصات اللجنة في مجال التعليم الأزهري ومتابعة تطويره وإصلاحه وما قبل الجامعي والعمل على إعادة صياغة المناهج التعليمية والاهتمام باللغات الأجنبية بما يضمن وجود خريج أزهري قادر على القيام بالدور المنو به في المجتمع من نشر الفكر الصحيح والتحصن من المتطرف، بالإضاف إلى بحث أسباب تحويل طلاب الأزهر بمراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى التعليم العام، ومتابعة إنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية حتى تقوم بعمليات الإحلال والتجديد للمعاهد الأزهرية والإشراف على المباني التعليمية التابعة للأزهر .





فيما انتقد أسامة العبد رئيس اللجنة، وجود المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر في مناطق شعبية مما أعطاها هذا التابع مؤكدا أن بها إمكانيات كبيرة يمكن الاستفادة منها، دعايا لوضع آليات لمزيد من الاهتمام بها ومتابعة توفير منظومة حديثة للدفاع المدني بتلك المستشفيات لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بها.





وفي سياق متصل قال النائب عمرو حمروش إنه لابد من استكمال متابعة دور وزارة الأوقاف في خطتها الدعوية لإعادة تشيل الوعي المستنير وترسيخ الانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومتابعة دور الأوقاف والكنيسة في مطالبة دول الغرب وأوروبا بالاعتدال والناصاف في مواقفها إزاء قضايا المسلمين والأقباط عن طريق القنوات الشرعية.





ودعا حمروش لتفعيل دور الواعظات في المجال الدعوي وبرامج التديب ومتابعة دور وزارة الأوقفا في وضع طة للحفا على ما يتم استرداده من أملاك الأوقاف في الداخل والخارج من واضعي اليد والمنتفعين والتنسق مع المحافظين لاسترداد الأراضي المستولى عليها ورفع التعديات مع تقنين أوضاع الجادين وحل النزاع القائن بين المحليات والإصلاح الزراعي.





ودعا نواب اللجنة إلى متابعة دور وزارة الأوقاف في ترميم المساجد الأثرية وإحلال وتجديد المساجد الآيلة للسقوط وضرورة توفير العم الفني لتركيب كاميرات مراقبة للقضاء على سرقة المقتنيات الأثرية ومتابعة أوجده التنسيق بين وزارتي الآثار والأوقاف، بالإضافة إلى منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوفير الأئمة والخطباء أصحاب الفكر الوسطي لمواجهة التطرف دون إفراط أو تفريط.





وعقدت لجنة السياحه والطيران، بمجلس النواب برئاسة النائب عمر صدقي،اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنه والعمل على تنشيط القطاع السياحي، بوضع تشريعات تهدف للنهوض بالسياحة .





واكد النائب عمر صدقي، رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، الملف محمل بالكثير ويحتاج كثير من الجهد من جميع النواب لانقاذ صناعه السياحه ، وشهد الاجتماع عرض من النواب لمقتراحاتهم لتطوير النشاط السياحي والانتهاء من تشريعات هدفها حماية القطاع السياحي والعاملين به وسيتم اقرار خطة عمل في اجتماع الغد .





من جانبه اكد النائب محمد عبده بان قطاع السياحه يعمل به الملايين ولابد من النظر اليه باهتمام اكبر مما هو موجود الان ، واقترح عبده ان يتولي الرئيس عبد السيسي هذ الملف لضمان نجاح هذة الملف ويسير بنجاح كما في الملفات الاخري التى تبناها الرئيس .





من جانبه اكد النائب محمد المسعود انه لابد للدولة ان تبين نيتها نحو قطاع السياحه خاصة انه امن قومي وقاطره للاقتصاد الوطني ولابد ان تتبني الدولة مبادرات هدفها النهوض بالقطاع السياحي ، ولفت المسعود الى ان القطاع السياحي لن تقولم له قائمه الا بالمستثمرين الوطنين المصريين .





وعقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.





وفى مجال التشريعات تتضمن الأجندة التشريعية لخطة عمل اللجنة استئناف مناقشة مشروع قانون الخدمة العامة، واخر بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، وتتابع اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الشباب الدورية التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وكذلك متابعة الاستعدادات الجارية بشأن إقامة "منتدى شباب العالم" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ مطلع شهر نوفمبر المقبل.



