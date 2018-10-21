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أخبار البلد

سفارة السويد بالقاهرة تحتفل باليوبيل الفضي لإنقاذ معبد أبو سمبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
ياسمين سامي
تحتفل سفارة السويد بمصر باليوبيل الفضي للإنقاذ التاريخي لمعبد أبو سمبل. 

ونشرت سفارة السويد فى القاهرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" احتفالا بالمهمة الجريئة التي قادها مهندسون سويديون في الستينيات.

وذكرت السفارة السويدية ان السفير تيسليف زار المعبد مع وزير الآثار المصري للاحتفال بالمناسبة.
سفارة السويد بالقاهرة تحتفل باليوبيل الفضي لإنقاذ معبد أبو سمبل
سفارة السويد بالقاهرة تحتفل باليوبيل الفضي لإنقاذ معبد أبو سمبل
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