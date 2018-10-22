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مرأة

طريقة مبتكرة لتحضير الفتة بأقل سعرات حرارية ممكنة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعشقين تناول أطباق الفتة وتعتبرينها طبق مفضل لذا سنقدم لك طريقة يمكنك تحضيرها بسعرات أقل وفى دقائق معدودة على طريقة الشيف إلهام فتحى وبخطوات سهلة وسريعة.

كل ما تحتاجين لإعداد الفتة ...

2 كوب حليب خال الدسم
2 ملعقة كبيرة حمص
2 ملعقة كبيرة طحينة
3 صدور دجاج مخلية
1 فص ثوم
2 ملعقة كبيرة بقدونس
2 ملعقة كبيرة حمص
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 رغيف عيش بلدي
1 ملعقة صغيرة سماق
1/2 كوب مرق الدجاج
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير لإعداد الفتة ..

فى طبق التقديم يقطع الخبز ثم يحمص في الفرن ويوضع في طبق التقديم ثم نقطع الدجاج إلى قطع صغيرة ثم يتبل بالملح والكمون ويضاف فوق الخبز. تحضر الصلصة بخلط اللبن مع الطحينة وعصير الليمون والثوم، وتخفف بمرق الدجاج، وتسكب الصلصة فوق الدجاج في الطبق وتزين بالحمص والبقدونس
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