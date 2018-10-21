حريق يلتهم مطعما شهيرا بالشرقية.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماده

شب حريق هائل بمطعم شهير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن التهام النيران لجزء كبير من المطعم، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق.



تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بنشوب حريق في مطعم شهير بمدينة الزقازيق، والتهام النيران لجزء كبير من المطعم، دون حدوث اصابات.



فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطره على الحريق وإخماده، وجار معاينة فريق المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر.

