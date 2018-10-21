المراغي يهنئ اتحاد نقابات عمال عموم الصين بمناسبة انعقاد مؤتمره الـ17

بعث النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برقية تهنئة الى اتحاد نقابات عمال عموم الصين بمناسبة انعقاد مؤتمره العام السابع عشر خلال الفترة من 22 الى 26 أكتوبر الجارى.



وأشاد المراغى، فى برقيته بدور عمال الصين والحكومات الصينية المتعاقبة، التي استطاعت أن تحقق المعجزة الصينية وانجاز العديد من التطورات فى مجالات مختلفة، خاصة ما تحقق من نمو اقتصادي والذي انعكس إيجابيا على توافر المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة عمال وشعب الصين.



وأكد رئيس اتحاد العمال ، على ثقته بأن القيادة الجديدة لاتحاد نقابات عمال عموم الصين والتي ستفرز عنها الانتخابات التى ستجرى خلال اعمال المؤتمر العام ، سوف تواصل مسيرة النجاحات والنضالات التى بدأها القادة السابقون لصالح عمال الصين وآماله، كذلك فى الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد نقابات عمال عموم الصين.