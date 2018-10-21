أحمد موسى لـ المشاط: شركة الترويج السياحي السابقة جابت كام سائح.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، رانيا المشاط، وزير السياحة، بالإفصاح عن عدد السائحين التي استطاعت الشركة السابقة التي تم إسناد الترويج السياحي لها جذبهم إلى مصر، مضيفًا: "الشركة ديه جابت كام سائح والفلوس اللي صرفتها حطتها فين.. وإحنا مش بنتهم حد".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الشركة حصلت على أموال طائلة، متسائلًا: "من كلف الشركة بالترويح للسياحة في مصر؟".



وأشار إلى أن "المشاط " وزيرة نشطة وتحاول أن تجذب السائحين لبلادنا، مطالبًا وزارة السياحة بالإعلان عن أسباب إعفاء الشركة عن مهمة الترويج السياحي لمصر بالخارج، وذلك لإعلاء مبدأ الشفافية.