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الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهي من انتخابات مجالس إدارات 255 مركزا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:15 م
الشباب والرياضة بالدقهلية
الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهى من انتخابات مجالس إدارات ٢٥٥
همت الحسينى
صرح أحمد أبو الشيخ مدير المركز الإعلامى بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمراكز الشباب بالدقهلية، أعلنت الانتهاء من انتخابات مجالس إدارات ٢٥٥ مركز شباب من 427 مركزا على مستوى المحافظة.

وأضاف أن ذلك جاء تنفيذاََ لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإعمالاََ بلائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة في 2018، وبعد غياب تقريباََ لأكثر من عشر سنوات والتى جاءت في معظمها من الشباب تحت عمر 35 عاما.

وأشار إلى  أنه أجريت اليوم الانتخابات بمركز شباب ديو الوسطي، بإدارة شباب السنبلاوين ومركز شباب بقطارس بإدارة شباب اجا ومركز شباب ميت حديد بادارة شباب منية النصر ومركز شباب كفور البهايته بادارة شباب ميت غمر ومركز شباب الخزان بإدارة شباب بلقاس.

وأكد رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه سوف تستكمل غداََ بمراكز شباب النسايمة بإدارة شباب المنزله والحصص بإدارة شباب شربين وبطرة بادارة شباب طلخا ودموه بادارة شباب دكرنس ومن الملاحظ للجميع حدوث اقبالاََ شديداََ من الشباب في معظم مراكز الشباب.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير إلى الآن بدون حدوث مشاكل أو مواجهات بين المرشحين، حيث تجرى الانتخابات بحيادية تامة وبدون تدخل من الجهة الإدارية، مشيرا إلى أنه بدأت انتخابات مراكز الشباب بالدقهلية يوم الجمعة الموافق 17 /8 /2018 وتنتهي يوم الجمعة الموافق 14 / 12 /2018.
الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهي من انتخابات مجالس إدارات 255 مركزا
الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهي من انتخابات مجالس إدارات 255 مركزا
الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهي من انتخابات مجالس إدارات 255 مركزا
الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهي من انتخابات مجالس إدارات 255 مركزا
الشباب والرياضة بالدقهلية تنتهي من انتخابات مجالس إدارات 255 مركزا
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