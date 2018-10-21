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رياضة

إنتر ميلان يكرم حارسه المخضرم خوليو سيزار.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
أحمد هاني
كرم نادي إنتر ميلان البرازيلي جوليو سيزار حارس مرماه السابق والمنتخب البرازيلي قبل انطلاق ديربي ميلانو في المباراة التي تجري حاليًا بين إنتر وميلان علي ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ومنح فرانشيسكو تولدو نجم النيراتزوري السابق، سيزار قميصًا خاصًا في بداية الديربي وسط تصفيق حاد من الجماهير في أرض الملعب.

ولعب سيزار بقميص الإنتر في الفترة بين عامي 2005 و2012، وتوج بالعديد من الألقاب وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا عام 2010 .
إنتر ميلان يكرم حارسه المخضرم خوليو سيزار.. صور
إنتر ميلان يكرم حارسه المخضرم خوليو سيزار.. صور
إنتر ميلان يكرم حارسه المخضرم خوليو سيزار.. صور
إنتر ميلان يكرم حارسه المخضرم خوليو سيزار.. صور
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