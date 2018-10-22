الحبيب الجفري: التشكيك في المؤسسات الدينية من أسباب ظهور الآراء المتطرفة.. وقانون تنظيم الفتوى أمر ضروري.. ومؤتمر الإفتاء خطوة عملية جادة لمواجهة فوضى الفتاوى

الحبيب الجفري:

مؤتمر الإفتاء خطوة عملية جادة لمواجهة فوضى الفتاوى

منع غير المؤهلين من الإفتاء أمر ضروري لمواجهة فوضى الفتاوى

4 أسباب لظهور الفتاوى المتطرفة.. أبرزها التشكيك في المؤسسات الدينية



الحبيب علي الجفري داعية وصوفي يمني سطع نجمه بالقنوات المصرية، وقد عرف بوسطيته واعتداله الفكري وبحضوره البارز في المؤتمرات المعنية بالوسطية وحوار الحضارات، «صدى البلد» التقى الداعية الإسلامي ليجيب عن أسباب ظهور الفتاوى المتطرفة، وعن دور مؤتمر الإفتاء في التصدي لذلك.



وأشاد الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، بمؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي انتهت فعالياته الخميس الماضي، بحضور وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال «الجفري» في تصريح لـ«صدى البلد»، إن هذا المؤتمر يُعد إحدى الخطوات الجادة العملية لمواجهة فوضى الفتاوى التي انتشرت في الفترة الماضية، منوهًا بأن أصحاب التخصص والشأن يستردون ما اختطف من زمام الفتوى من أيدي مختطفيها من غير أهل الاختصاص.



تنظيم الفتوى ضروري:



وأكد الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، أهمية إصدار قانون لتنظيم الفتوى في مصر لمواجهة فوضى الفتاوى، ومنع غير المؤهلين من الإفتاء.



ولفت «الجفري» إلى أنه يجب على قانون تنظيم الفتوى الجديد أن يسد الفراغات ويكون من قبل أناس مؤهلين شرعيًا وعمليًا في فهم الواقع والقدرة على مخاطبة الناس، مؤكدا أن منع غير المؤهلين من الإفتاء أمر ضروري لمواجهة فوضى الفتاوى.



وطالب بأنه ينبغي على الجمهور أن يحرص على أخذ الفتاوى من أهلها المؤهلين، بحيث لا تكون الفتاوى مباحة للجميع، وينبغي أيضًا أن يكون هناك قانون في الدولة لتنظيم الفتوى حيث أصبحت الآن وظيفة من لا وظيفة له.



وأشار إلى أن هذه المؤتمرات تعمل على تأصيل القضايا من خلال ورش عمل وجلسات بين العلماء، وتوصيل نتائج ذلك إلى الناس ينبغي أن يكون هناك اهتمام به من خلال الأذرع التنفيذية، مثل المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، لتوعية الناس بما توصل إليه العلماء خلال هذه المؤتمرات.



ونبه الداعية الإسلامي، على أن استرداد الخطاب الديني المختطف أمر تكاملي، لن تقوم به مؤسسة واحدة أو شريحة واحدة.



أسباب الفتاوى المتطرفة:



ونوه الداعية الإسلامي، بأن هناك أسبابًا كثيرة أدت إلى ظهور الفتاوى الشاذة والمتطرفة، وهذا أمر تراكمي وليس وليد يوم وليلة.



وألمح إلى أن من أسباب ظهور الفتاوى المتطرفة أولًا: وجود تقصير وتراجع وتقليص في الأداء لدى العلماء أدى إلى حدوث فراغات استفاد منها المخربون، ثانيًا: السعي الحثيث من الجماعات الدينية المُسيسة لإيجاد خطاب ديني بديل «موازٍ» فيعمل هؤلاء على التشكيك في المؤسسات الدينية ليكونوا هم محل هذه المؤسسات الأصيلة المؤهلة.



وتابع: ثالثًا أنه بعد أن كشف الله تعالى شيئًا من زيف هذه الجماعات المُسيسة فاعترضت عنها الناس، جاء ليكمل دور هذه الجماعات ليبراليون علمانيون متطرفون يهاجمون ويشككون في المؤسسات الدينية كما كان تفعل التيارات الدينية المُتطرفة.



واستطرد: رابعًا أن الانفتاح الكبير الذي حدث في وسائل الاتصال العالمية في السنوات الماضية مع عدم جاهزية المؤسسات الدينية في وقت الانفتاح الذي حدث لتغطية هذه المنافذ للوصول عبرها إلى الناس للتعامل معهم كان عاملًا من عوامل ظهور الفتاوى المتطرفة، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية بدأت تدارك ذلك من خلال الخطوات التي اتخذتها والقفزات التي حققتها في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل معها عبر العالم، فمثلًا صفحة الإفتاء عبر فيسبوك يتابعها 7 ملايين شخص.



توصيات مؤتمر الإفتاء:

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد أعلن عن مجموعةٍ مِنَ التَّوْصِيَاتِ والْقَرَاراتِ المهمَّةِ الَّتي خَلَصَ إليها من اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وقدْ جاءتِ التَّوصِيَاتُ بِمَا يَلي:



أولًا: يُثَمِّنُ المُؤتَمَرُ جهودَ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ فِي تجديدِ الخطابِ الدينيِّ، وخصوصًا في مجالِ الإفتاءِ، ويُقَدِّرُ سَبْقَهَا لجمعِ كَلِمَةِ الْمَعْنِيِّينَ بالإفتاءِ في العالمِ عَلى ضَرُورةِ التجديدِ وأهميَّتِهِ.



ثانيًا: يُؤَكِّدُ المؤتمرُ عَلى أنَّ التجديدَ الرشيدَ هُوَ أنجحُ وسيلةٍ لِلرَّدِّ عَلى دَعَاوى المتطرِّفِينَ عَلَى كُلِّ المستوياتِ.



ثالثًا: يؤكِّدُ المؤتمرُ عَلى أنَّ الإجابةَ عَنْ أسئلةِ الْعَصْرِ المتجدِّدَةِ وقضاياه الجديدةِ جُزْءٌ لا يَتجزَّأُ مِنْ عمليةِ التَّجْدِيدِ لا يجوزُ التَّوَانِي فِيهِ، وَإِلَّا كانَ تأخيرًا للبيانِ عَنْ وقتِ الحاجةِ.



رابعًا: التأكيدُ عَلى وُجوبِ نَشْرِ ثَقافةِ التجديدِ، انطلاقًا مِنَ أنَّ التجديدَ منظومةٌ مُتكاملِةٌ تَشْمَلُ مجالَ الإفتاءِ والمجالَ الدِّينيَّ، وَلَا تَنْفَصِلُ عَنْ بَاقي مجالاتِ الحياةِ النفسيَّةِ والاجتماعيَّةِ. وَعَلَيْهِ، يُنَادِي المؤتمرُ الجميعَ بِتَبَنِّي مَا نُسَمِّيهِ "التجديدَ العامَّ".



خامسًا: السَّعْيُ الدائبُ لِتَفْعِيلِ جُهودِ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، ونَخُصُّ مِنْهَا تَفْعِيلَ الميثاقِ العالميِّ للإفتاءِ ومُؤَشِّرِ الإفتاءِ العالميِّ؛ سَعْيًا لِلْخُرُوجِ مِنْ حَالَةِ الْفَوْضَى الَّتي تُعَانِي مِنها مَنْظُومةُ الإفتاءِ؛ وإِسْهَامًا عَمَلِيًّا في تجديدِ عُلُومِ الإفتاءِ.



سَادسًا: حَثُّ دُورِ الْفَتْوَى وَهَيْئَاتِها ومُؤَسَّسَاتِها بِأَنْوَاعِها عَلى الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التِّكْنُولوجيَّةِ الحديثةِ فِي نَشْرِ وتيسيرِ الحصولِ عَلى الْفَتْوى الصحيحةِ، خاصةً وسائطَ التواصُلِ الاجتماعيِّ.



سابعًا: تُوصِي الأمانةُ الباحثينَ وطُلَّابَ الدراساتِ الْعُلْيَا في الدراساتِ الشرعيةِ والاجتماعيةِ والإنسانيةِ بالعنايةِ بدراساتِ "التَّجديدِ في الفَتْوَى"، والعنايةِ البحثيةِ بالعلومِ الَّتي تقومُ بِوَصْفِ الواقعِ والعلومِ اللازمةِ لِلرَّبْطِ بينَ المعرفةِ الشرعيةِ والواقعِ.



ثامنًا: التأكيدُ على ضرورةِ التجديدِ في قَضايا الإفتاءِ شَكلًا وموضوعًا، واستحداثِ آليَّاتٍ معاصرةٍ للتعامُلِ مَعَ النوازلِ والمُسْتَجِدَّاتِ لِتَشْمَلَ -مَعَ الجانبِ الشرعيِّ- تحليلَ الأبعادِ النفسيةِ والاجتماعيةِ.



تاسعًا: تشكيلُ لجنةٍ علميةٍ تابعةٍ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ، تكونُ مهمَّتُهَا تنفيذَ توصياتِ المؤتمرِ، والعنايةَ بِتَجديدِ الْفَتْوَى مِنَ الناحيةِ العلميةِ والعمليةِ.



عاشرًا: دَعْوَةُ مُؤَسَّساتِ الْفَتْوَى الرسميةِ في دُولِ العالَمِ إِلى الِانْضِوَاءِ تَحْتَ مظَلَّةِ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ.



حَادِيَ عَشَرَ: التأكيدُ عَلى أهميةِ تفعيلِ منظومةِ القِيَمِ الحاكمةِ لإصدارِ الفتاوى الشرعيةِ، ومعاييرِ الجودَةِ العلميَّةِ والحوكمةِ في مؤسساتِ الإفتاءِ العاملةِ.



ثَانِيَ عَشَرَ: مَدُّ جُسُورِ التَّعَاونِ المُثْمِرِ بينَ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ والهيئاتِ والمنظَّمَاتِ العاملةِ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ لِتَبَادُلِ المعارفِ والخبراتِ.



ثَالِثَ عَشَرَ: التَّوسُّعُ في استشارةِ الخبراءِ والمختصِّينَ في المجالاتِ الاقتصاديةِ والطبيةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ، عَنْ طريقِ مُذَكَّراتِ التَّفَاهُمِ وبروتوكولاتِ التعاونِ بَيْنَ دُورِ الإفتاءِ والمؤسساتِ الوطنيةِ والدوليةِ المعنيَّةِ بذلكَ؛ لِلْخُروجِ بِفَتْوَى عِلْمِيَّةٍ صحيحةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى معلوماتٍ مُوثَّقَةٍ.



رَابِعَ عَشَرَ: التأكيدُ عَلى تَفْعِيلِ مَنظومةِ الإفتاءِ الرشيدِ في قَضايا الأُسْرَةِ، وأهميةِ أنْ تقومَ المؤسساتُ الإفتائيةُ بِتَقْدِيمِ الاستشاراتِ والتدريباتِ الأُسَرِيَّةِ السديدةِ، وأنْ تُشاركَ كَذَلِكَ في جَلَساتِ التَّحكيمِ في مَرَاحِلِ المشكلاتِ الأُسَرَيةِ المختلفةِ.



خَامِسَ عَشَرَ: التنبيهُ عَلى خُطورةِ ظَاهِرَةِ ارتفاعِ مُعدَّلاتِ الطلاقِ في بَعْضِ المجتمعاتِ والدولِ، والدعوةُ إِلى النظرِ في الأسبابِ المركَّبَةِ للظاهرةِ، واتخاذُ كَافَّةِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللَّازمةِ لمواجهتِها.



سَادِسَ عَشَرَ: تَدْشِينُ أَوَّلِ مَرْصَدٍ لِاسْتِشْرَافِ المستقبلِ الإفتائيِّ لِلتنبُّؤِ بمآلِ حركةِ الإفتاءِ في المستقبلِ كيفَ يَكونُ؟ مِنْ خلالِ الأسئلةِ والسياقاتِ وطريقةِ الردِّ.



وتوجه المفتي في ختام كلمته إلى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي -رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ- (لِرعَايتِهِ الكريمةِ للمؤتمرِ)، كَمَا يتوجَّه أيضًا بالشُّكْرِ والتقديرِ لِمَعَالِي رئيسِ الوزراءِ الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرِ الأوقافِ الدكتور محمد مختار جمعة -عَلَى تشريفِه بالحضورِ وتفضُّلِهِ بإلقاءِ كَلِمَةٍ فِي المؤتمرِ نِيَابَةً عَنْ رئيسِ الوزراءِ، مُتمَنِّينَ لِمِصْرَ -كِنَانَةِ اللهِ في أَرْضِهِ-كلَّ التوفيقِ والنجاحِ في أداءِ دَوْرِهَا الرائدِ في كافَّةِ المجالاتِ.



