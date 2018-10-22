مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية .. اليوم

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرًا صحفيًا اليوم بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 27 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.





يشهد المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر ، الموسيقار الدكتور جمال سلامة ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور رضا رجب ، الإعلامي امجد مصطفي ، الفنان امجد العطافى ، الفنان ماجد سرور ، الملحن محمد رحيم ، الشاعر هانى عبد الكريم حسن عفيفى ، الدكتورة رشا طموم من اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.





ويحضر المؤتمر لفيف من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف الشبكات الإذاعية.



