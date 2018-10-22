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فن

الموقف يجمع طلعت زكريا ومنة فضالى فى الحي الريفى .. اليوم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:51 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يبدأ المخرج ممدوح زكى تصوير فيلمه الجديد "الموقف" وذلك بمنطقة الحى الريفى بمدينة الانتاج الاعلامى.

والفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى كوميدى حيث يناقش عديد من القضايا الاجتماعية الهامة.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من طلعت زكريا ومنة فضالي وسامي مغاوري وشيماء سيف وأيمن قنديل ومحمد رضا وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف محمد رضا وإخراج ممدوح زكي.
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