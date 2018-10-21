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رياضة

سعد سمير يتلقى خبرا سارا خلال تواجده بمعسكر الأهلي في الجزائر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
تلقى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خبرا سعيدا، أثناء تواجده في معسكر فريقه بالجزائر استعدادا لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري.

ورزق مدافع النادي بمولودته الأولى، ولم يستقر حتى الآن على اسمها، وتلقى تهاني زملائه اللاعبين داخل المعسكر، ومعهم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص سعد سمير على إجراء اتصال هاتفي بالدكتور شريف حمزة، الذي أجرى عملية الولادة، ووجه له الشكر على مجهوده حتى وصلت ابنته للدنيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء بعد غد، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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