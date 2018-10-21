أول تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وتركيا منذ العقوبات

أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم، الأحد، أن القوات التركية والأمريكية ستبدأ في القيام بدوريات مشتركة حول مدينة منبج السورية خلال الأيام المقبلة، ما يعد أول تعاون بين البلدين منذ العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة إبان أزمة القس أندرو برونسون.





وبحسب ما ذكره موقع "ميليتاري تايمز" الأمريكي، صرح الجنرال جوزيف فولت، قائد القيادة المركزية الأمريكية، للصحفيين المسافرين معه، بأن تدريب الجنود من المتوقع أن يستمر لعدة أيام أخرى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدوريات المشتركة.





وأضاف أن دوريات منبج هي جزء من خريطة طريق وافقت عليها أنقرة وواشنطن في يونيو لنزع فتيل التوتر وسط مطالب تركية بسحب القوات الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي قامت بتحرير مدينة منبج من تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2016.





وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تقومان بدوريات مستقلة على طول الحدود، وتعد وسيلة لإخماد العنف المحتمل بين مختلف الجماعات هناك.





فيما لم يقدم الجنرال تفاصيل عن حجم الوحدات أو عدد القوات الأمريكية والتركية التي ستشارك في الدوريات.



