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منوعات

عائلة ضابط بريطاني تبيع رداء لإمبراطور صيني بـ 150 ألف إسترليني .. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
أحمد شريف
تبيع عائلة ضابط في الجيش البريطاني رداء لإمبراطور صيني يرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر حصلت عليه منذ مائة عام ، مقابل 150 ألف جنيه استرليني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، حصل العميد أوفلي شور على الرداء الأزرق والذهبي عندما زار بكين أثناء خدمته في الجيش الهندي منذ 100 عام.

وتم تمرير الثوب الرائع عبر أجيال من عائلة شور خلال القرن الماضي ، وتم طرحه الآن للبيع بالمزاد.

وتقدر العائلة ثمن الثوب بقيمة 150،000 جنيه إسترليني ، لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن أن يباع بأكثر من ذلك بكثير، كما بيع رداء آخر مثله من قبل.
عائلة ضابط بريطاني تبيع رداء لإمبراطور صيني بـ 150 ألف إسترليني .. صور
عائلة ضابط بريطاني تبيع رداء لإمبراطور صيني بـ 150 ألف إسترليني .. صور
عائلة ضابط بريطاني تبيع رداء لإمبراطور صيني بـ 150 ألف إسترليني .. صور
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