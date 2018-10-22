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فن

طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Escape Room البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 4 يناير المقبل وذلك بدور العرض الامريكية.

الفيلم من بطولة تايلر لابين، ديبورا أن ول، تايلور راسل، نيك دودانى، لوجان ميلر، جاى إليس، جيسيكا ساتون، آدم روبيتيل، كينيث فوك، بول هامبشاير، كورنيليوس جينى جونيور، جينو لى.

فيلم Escape Room يدور حول ستة غرباء يجدون أنفسهم فى ظروف خارجة عن سيطرتهم، ويجب عليهم استخدام ذكائهم من أجل البقاء على قيد الحياة، الفيلم من إخراج آدم روبيتيل، ومن تأليف براجى سكوت، ماريا ملنيك.
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