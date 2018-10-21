حادث سير مروع للاعبين الأفارقة بمنتخب السويس فى مدينة الشروق

تعرض اللاعبون الأفارقة بفريق منتخب السويس الذي يلعب في الدرجة الثانية لحادث سيارة مروع علي طريق مصر السويس بالقرب من مدخل مدينة الشروق.



وأسفر الحادث عن اصابة نجم الفريق كواكو مانسواه بكسر في الذراع بينما لم يتبين حالة البقية من اللاعبين حتى الآن وتم نقلهم الي المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.



الجدير بالذكر أن منتخب السويس يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة " برصيد ٦ نقاط.