ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الشنيطي: 3 أمور ستتأثر بها مصر بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال عمر الشنيطي، العضو المنتدب لإحدى مجموعات الاستثمار، إن مصر دولة ناشئة لذا قدرتها على التأثير في الخارج محدودة، في حين نتأثر بما يحدث في العالم بشكل كبير، لافتًا إلى أننا نمر بمرحلة تغيرات اقتصادية كبيرة بعد تحرير سعر الصرف والسير في اتجاه تحرير أسعار الطاقة، ولكن فيما يتعلق بتأثر مصر بالحرب التجارية بين أمريكا والصين أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبى فيما يعرف بالبريكست، قال الشنيطي إن تأثيرهما على مصر محدود.

وأشار "الشنيطي" خلال ندوة "المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصرى"، إلى أن أكثر ما يؤثر على الاقتصاد المصرى هو ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع الفائدة، وأزمات الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن الحكومة قد حالفها سوء الحظ حيث بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وقت أن كانت الأسعار منخفضة، ولكن أثناء التنفيذ ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يتبع خطاه دول العالم.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع عن العام الماضى، كما أن هناك خروجا للأجانب من سوق أدوات الدين المصرية (الاستثمار غير المباشر) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الناشئة، حيث خرج حوالى 7 مليارات دولار من السوق المصرى، على عكس توقعات الحكومة في وقت سابق أنها ستجذب ما بين 20 – 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في العام الحالي، ولكن ارتفاع الفائدة في الأسواق الناشئة تسبب في خروج الكثير من الأموال الساخنة من مصر.

وفيم يتعلق بأسعار البترول، أشار الشنيطي إلى أن موازنة مصر تتأثر سلبا بارتفاع النفط، ولكن على الجانب الآخر عندما ترتفع أسعار البترول تزيد تحويلات العاملين من دول الخليج وتزيد المنح والدعم من هذه الدول لمصر، ولكن لا يتوقع تكرار هذه الاستفادة من الارتفاع الحالي، في ظل اتجاه دول الخليج لتوطين عمالتها كبرامج السعودة وغيرها، ووجود أولويات أخرى لديها بخلاف دعم مصر كدولة مستقرة.

وتساءل الشنيطى عن ثبات الجنيه المصرى بعد التعويم عند مستوى أعلى من 17 جنيها، في الوقت الذى تنخفض فيه عملات الدول الناشئة بشدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتوقع موجة انخفاض جديدة للجنيه لكن لا أحد يعرف حجمها.

وتوقع موجة تضخمية كبيرة جراء هذه المتغيرات، ولا يتوقع تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة قبل نهاية عام 2019، قائلا: "عام 2019 لن يكون سهلا.. نتمنى أن تكون سرعة الأحداث أقل".
loading...

ترشيحاتنا

نائب رئيس امبرو يكشف تفاصيل عقد الملابس الخاص بالأهلي

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

إرجاء الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب لعدم اكتمال النصاب القانوني بالبرلمان

آخر ظهور لـ جمال خاشقجي مع خطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية .. صور

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق أول أتوبيس كهربائي

محافظ الدقهلية: دراسة جادة لإنشاء مترو أنفاق داخل المنصورة

الخطيب يتخذ أول إجراء بخصوص بعثة الأهلي بعد الوصول للجزائر

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

إصابة 7 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بشقة بالحوامدية

الداخلية توجه 15 نصيحة لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو
رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو
جهاز المشروعات: أقرضنا 3.7 مليار جنيه.. ووفرنا 168 ألف مشروع و305 آلاف وظيفة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟